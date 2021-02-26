Ev hanımları hünerlerini 3 boyutlu hale getirip kazanıyor

-kursiyerlerden görüntü

-özel çalışmalardan görüntü

-Rölyef Eğitmeni Hanife İlhan ile röp.

-genel detay



( DÜZCE -ÖZEL)- Kadınlar 3 boyutlu kursta meslek sahibi oluyor DÜZCE



- Düzce Halk Eğitim Merkezi’nde açılan 3 boyutlu kağıt rölyef kursuna katılan kadınlar, el becerilerini geliştirme fırsatı buldukları kurs sayesinde ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Düzce’de Halk Eğitim Merkezi’nde korona virüs salgını sonrasında tekrar başlayan kurslardan birisi olan rölyef kursu yoğun ilgi görüyor. Kursta el becerilerini geliştirerek sosyalleşme imkanı bulun kadınlar, ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Kursiyerlerin kağıt rölyef kursu ile kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu belirten kurs öğretmeni Hanife İlhan, “Şu anda talebimiz çok yoğun bir şekilde var. Pandemi de bile kurslarımıza devam ediyoruz. Burada yoğunluk güzel. Kadınlarımız hem el becerilerini geliştiriyor. Hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Şu anda yoğun bir başvurumuz var. Eğitimlerimiz tamamlanmasının ardından diğer bekleyen kursiyerlerimizi alacağız” dedi.

“Bu işi meslek haline getiren kursiyerlerimiz var” Rölyef sanatının farklı bir işlem olduğunu belirten İlhan, “Rölyef resimlerin üç boyutlu hale gelme şeklidir. Resim içerisindeki objelerin kalabalığına göre resimlerimizi seçip boyutlu bir şekilde hazırlıyoruz. Daha sonra objelere göre tek tek kesim hazırlayarak 3 boyutlu çalışma yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar herkesin kendi yaptığı çalışmalar. Burada ürünleri yapıp satan arkadaşlarımızda var. Bu işi meslek haline getiren kişilerde var. Çerçeve olarak yapanlarda var. Ufak tefek çalışmalar yaparak satan arkadaşlarımızda oldu” diye konuştu.

Pandemi nedeni ile az sayıda kursiyer ile eğitimlerin devam ettiği Rölyef sanatı için yaklaşık 50 kişinin daha kurs için beklediği belirtildi.



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