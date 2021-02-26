Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Ev hanımları hünerlerini 3 boyutlu hale getirip kazanıyor

Ev hanımları hünerlerini 3 boyutlu hale getirip kazanıyor

Rölyef çalışmalarından görüntü

Siyer Kalaba Öğretmen Bulduk 

-kursiyerlerden görüntü
-özel çalışmalardan görüntü
-Rölyef Eğitmeni Hanife İlhan ile röp.
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Kadınlar 3 boyutlu kursta meslek sahibi oluyor DÜZCE

- Düzce Halk Eğitim Merkezi’nde açılan 3 boyutlu kağıt rölyef kursuna katılan kadınlar, el becerilerini geliştirme fırsatı buldukları kurs sayesinde ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Düzce’de Halk Eğitim Merkezi’nde korona virüs salgını sonrasında tekrar başlayan kurslardan birisi olan rölyef kursu yoğun ilgi görüyor. Kursta el becerilerini geliştirerek sosyalleşme imkanı bulun kadınlar, ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Kursiyerlerin kağıt rölyef kursu ile kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu belirten kurs öğretmeni Hanife İlhan, “Şu anda talebimiz çok yoğun bir şekilde var. Pandemi de bile kurslarımıza devam ediyoruz. Burada yoğunluk güzel. Kadınlarımız hem el becerilerini geliştiriyor. Hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Şu anda yoğun bir başvurumuz var. Eğitimlerimiz tamamlanmasının ardından diğer bekleyen kursiyerlerimizi alacağız” dedi.
“Bu işi meslek haline getiren kursiyerlerimiz var” Rölyef sanatının farklı bir işlem olduğunu belirten İlhan, “Rölyef resimlerin üç boyutlu hale gelme şeklidir. Resim içerisindeki objelerin kalabalığına göre resimlerimizi seçip boyutlu bir şekilde hazırlıyoruz. Daha sonra objelere göre tek tek kesim hazırlayarak 3 boyutlu çalışma yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar herkesin kendi yaptığı çalışmalar. Burada ürünleri yapıp satan arkadaşlarımızda var. Bu işi meslek haline getiren kişilerde var. Çerçeve olarak yapanlarda var. Ufak tefek çalışmalar yaparak satan arkadaşlarımızda oldu” diye konuştu.
Pandemi nedeni ile az sayıda kursiyer ile eğitimlerin devam ettiği Rölyef sanatı için yaklaşık 50 kişinin daha kurs için beklediği belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı