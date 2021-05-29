Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ev görünümlü kumarhaneye polis baskını: 12 gözaltı

Ev görünümlü kumarhaneye polis baskını: 12 gözaltı

Polis ekiplerinin baskın yapacakları yere ilerlemesi

Para Cezası İskambil Kağıdı Polis Kamerası Karahisar Polis Baskını 

-Polisin baskın esnasında kumar oymayanları masalarda suçüstü yapması

( AFYON KARAHİSAR)- Gözaltına alınan 12 kişiye korona virüs tedbirlerini ihlalden 37 bin 800 TL para cezası kesildi AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da bir eve baskın düzenleyen polis 12 kişiyi kumar oynarken suçüstü yaptı. Operasyonda gözaltına alınan şahıslara korona virüs tedbirlerini ihlalden 37 bin 800 TL para cezası kesilirken, baskın anı ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Olay, kent merkezi Fakıpaşa Mahallesi Eski Sebze Pazarı Caddesi üzerindeki binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, adreste kumar oynandığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri eve baskın düzenledi.
Ekipler baskında 2 oda içerisinde toplamda 12 şahsın iskambil kağıtlarıyla ve okey takımlarıyla oyun oynadıklarını tespit etti. Evde arama yapan ekipler iki adet açılmamış 52’lik iskambil kağıdı, 106'lık 29 adet iskambil kağıdı,4 adet okey ıstakası, 213 adet okey taşı ve 3 adet zar, 4 adet skorların yazılı olduğu yazboz defteri ve 56 adet skorların yazılı olduğu yazboz kağıdı ele geçirdi. Baskında kumar oynanmasına yer temin ettiği öne sürülen K.G.(57) ile A.O.Y.(69) birlikte 10 kişi gözaltına alındı. Şahıslara korona virüs tedbirlerini ihlalden toplamda 37 bin 800 TL idari para cezası kesildi. Şahısların işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, gerçekleştirilen kumar baskını ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement