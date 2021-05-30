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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Ev eşyası yüklü kamyondan 175 kilo 500 gram esrar çıktı

Ev eşyası yüklü kamyondan 175 kilo 500 gram esrar çıktı

Polisin kamyonda arama yapması

Kamyon Kasası Polis Uyuşturucu Narkotik Harekete Geç 

-Köpeğin kamyon kasasına tepki vermesi
-Tepki verilen yerde arama yapılması
-Esrarın bulunması
-Esrarın gösterilmesi

( ADANA )- Kamyon sürücüsü gözaltına alındı ADANA

- Adana polisi ev eşyası yüklü bir kamyonda 57 kilo 450 gram toz, 118 kilo 50 gram kubar olmak üzere 175 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente ev eşyası yüklü bir kamyonda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis otoyolda aldığı önlemde şüpheli kamyon gelince durdurup arama başlattı. Hassas burunlu narkotik köpeği tarafından yapılan aramada kamyonda eşyaların arasına gizlenmiş 57 kilo 450 gram toz, 118 kilo 50 gram kubar olmak üzere 175 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Kamyon sürücüsü Y.İ. (45) ise gözaltına alındı.
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