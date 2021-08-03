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Ev değil, kenevir tarlası
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Ev değil, kenevir tarlası

Ev değil, kenevir tarlası

-Evde yapılan aramalardan görüntüler

Çatı Katı Operasyon Uyuşturucu Gözaltı Polis Ekipleri 

--Ele geçirilen kenevirlerden görüntüler

( KOCAELİ ) -- Evinin çatı katını kenevir tarlasına dönüştürmüş KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, çatı katında saksılar içine ekilmiş 148 kök kenevir ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Derince ilçesinde bulunan bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından E.O. isimli şahsın yaşadığı eve operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda, evin çatı kısmında saksılar içerisine ekilmiş 147 kök kenevir, 2,5 kilogram kullanıma hazır Hint keneviri, 200 gram Hint keneviri tohumu ve 14 adet 100 TL’lik sahte para ele geçirildi. Ekipler tarafından E.O. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. (MK-RFK
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