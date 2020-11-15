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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Ev arkadaşını 15 yerinden bıçakladı

Ev arkadaşını 15 yerinden bıçakladı

Polisin olay yerinde çalışması yapması

Polis Hastane Sağlık Ekibi Ev Arkadaşı Polis Merkezi 

-Polisin çalışmasından detay
-Olay yer görüntüsü

( ADANA )- Adana’da ev arkadaşını bıçakla ağır yaralayan şüpheli polise teslim oldu ADANA

- Adana’da bir kişi, aynı evde yaşadığı arkadaşını 15 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde yaşayan ve aile dostları olduğu öğrenilen Yusuf S. (50) ve Muhammet Mustafa D. (26) gece saatlerinde küfür etme nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Mustafa D. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Yusuf S.'yi 15 yerinden bıçaklayarak kayıplara karıştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 15 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Yusuf S.'yi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Şüpheli Mustafa D. polis merkezine giderek teslim oldu. Ağır yaralanan şahsın hastanedeki tedavisi devam ediyor.
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