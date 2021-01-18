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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ev arkadaşı tarafından eve kitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Ev arkadaşı tarafından eve kitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

itfaiye ekiplerinin kadını kurtarma anı

( KIRKLARELİ ) - KIRKLARELİ

Polis Ev Arkadaşı İtfaiye Aracı Polis Ekipleri 


- Kırklareli’nde birlikte kaldığı ev arkadaşı tarafından eve kitlendiği iddia edilen kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Olay sabah saatlerinde Kırklareli İstasyon Mahallesi 2. Yeşil Sokak’ta bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Ev arkadaşı U.C. (26) tarafından evin kapısının kilitlendiğini belirlenen G.E. (33) itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri G.E.’yi itfaiye aracıyla bulunduğu yerden kurtardı. Polis ekipleri, ifadesini almak için G.E.’yi emniyete götürdü. (HÇ-
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