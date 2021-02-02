Ev arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs öldü

--Şahsın öldüğü hastaneden arşiv detaylar

--Olayın yaşandığı sokaktan ve evden detaylar

--ölen şahsın fotoğrafı



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Derince ilçesinde tartıştığı ev arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Kula (28), ev arkadaşı olduğu öğrenilen V.K. isimli şahıs ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Fatih Kula, V.K. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fatih Kula, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kula, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti. V.K. isimli şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. V.K.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MK-GY



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