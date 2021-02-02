Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Ev arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs öldü

Ev arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs öldü

-Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinden cep telefonu görüntüleri

Hastane Ev Arkadaşı Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Şahsın öldüğü hastaneden arşiv detaylar
--Olayın yaşandığı sokaktan ve evden detaylar
--ölen şahsın fotoğrafı

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde tartıştığı ev arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Kula (28), ev arkadaşı olduğu öğrenilen V.K. isimli şahıs ile tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Fatih Kula, V.K. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fatih Kula, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kula, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti. V.K. isimli şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. V.K.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MK-GY
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı