eTwinning Türkiye, Azerbaycan ile ortak proje geliştirdi

-Nevin Kardaş Röportaj

-Tarana Hidayet Röportaj

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( MARDİN -ÖZEL) MARDİN



- eTwinning Türkiye, Oyunun Eğitici Gücü isimli projesi Azerbaycan ile birlikte hayata geçirdi.Pandemi nedeniyle eğitimin uzaktan devam etmesiyle uzaktan eğitimde müfredatı çocuklar için daha eğlenceli hale getirmeye çalışan eTwinning Türkiye, geliştirdiği yeni projesi olan Oyunun Eğitici Gücü’ne paydaş olarak Azerbaycan’ı seçti. Türkiye’den 10, Azerbaycan’dan 8 öğretmenin oluşturduğu kurul ile ortak kararlar alınarak aynı web2.0 araçları, atölye çalışmaları, kodlama çalışmaları yapılarak 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek ve bunları çocuklara kazandırmak için çalışmalar yapıldı.“İki devlet bir millet olarak aynı projede yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz”Mardin’in Artuklu ilçesi Elifana Mehmet Konuş İlkokulunda görevli öğretmenlik yapan ve aynı zamanda Oyunun Eğitici Gücü Projesinin Mardin ortağı Nevin Kardaş, bu yıl uzaktan eğitim sürecinde Azerbaycan ile olan ortak projede aynı dili konuşuyor olmalarının verdiği rahatlığı, iki devlet ve tek millet olarak bu projede yer almalarından mutlu olduklarını söyledi.



Kardaş, “Pandemi süreci ile başlayan uzaktan eğitimimize yeni bir soluk getiren Oyunun Eğitici Gücü Projesi bir Azerbaycan ve Türkiye ortak projesidir. Siz de biliyorsunuz ki eTwinning Türkiye bu sene özellikle Azerbaycan ortaklı projelere önem vermeye başladı.

Hem kardeş ülkemiz hem de dil sorunu iletişim sorunu yaşamadan ortaklaşabildiğimiz bir ülke. Zaten ortak sloganımızda şu ‘İki devlet tek millet’ dediğimiz kardeşlerimiz. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ve web2.0 araçlarıyla biz bu kardeşlerimizle eğitimimize devam ediyoruz” dedi.

“Dijitalleşen dünyada Türk eğitim sistemine nefes olmaya çalışıyoruz”Dijitalleşen dünya da Türk eğitim sistemine nefes olmaya çalıştıklarını aktaran Kardaş, “21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya çalışıyoruz öğrencilerimize. Oyunun eğitici gücü kuruculuğunu Diyarbakır’dan Orhan Kılıç, Azerbaycan’dan Natavan Mustafazade’nin yaptığı bir proje. Bir eTwinning projesidir bahsettiğimiz. Türkiyeden 10, Azerbaycan’dan 8 eğitimcinin katıldığı eTwinning projesidir. Bu projemizle 2 ülkenin öğretmenleri işbirliği içerisinde ortaklaştığımız projenin etkinlikleri, aktiviteleri, atölye çalışmalarını web2.0 araçlarıyla hazırladığımız etkinliklerimizi oyunlarımızı birbirimizle paylaşarak ve danışarak projemizi kurduk” diye konuştu.

“Uzaktan eğitimle birbirimize bu şekilde destek oluyoruz”Uzaktan eğitimle birbirlerine bu şekilde destek olduklarını ifade eden Kardaş, “Biz bu oyunun eğitici gücü projesiyle puzzle tasarladık. Balonlu roket araba tasarladık. Hikaye yazma ve animasyon hazırlama gibi çalışmalarımız var. Kodlama çalışmaları yürüttük. Bu çalışmalarla müfredatımızı daha eğlenceli ve zevkli bir hale getirmeye çalıştık. Bu projede yer almaktan büyük gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Eğitimi oyunlaştırarak daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyoruz”eTwinning projelerinde aktif olan öğretmen Tarana Hidayetova ise “2020-2021 yılında katıldığım projelerden biri Oyunun Eğitici Gücü Projesidir. Bu proje Azerbaycan Türkiye kardeşliği arasında kurulan bir projedir. Azerbaycan’dan bu proje Bakü şehri 32 numaralı tam ortaokulu sınıf öğretmeni değerli dostumuz Natavan Mustafazade ve Türkiye’den Orhan Kılıç’ın koordinatörlüğünde kuruldu. Eğitimi oyunlaştırarak ve web2.0 araçlarıyla daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Pandemi sürecinde çocuklarımıza destek olmayı ve eğitimi keyifli kılmayı diliyoruz. Proje kurucuları ve emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. Umarım sevilen ve beğenilen bir proje olur” dedi.





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