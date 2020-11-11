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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ETSO’nın sınır ötesi işbirliği ‘Eco Woman’ projesi sona erdi

ETSO’nın sınır ötesi işbirliği ‘Eco Woman’ projesi sona erdi

Eco Woman projesi

Çevre Kirliliği Doğal Ürün Basın Toplantısı Koordinat Sınır Ötesi 

-kapanış toplantısı
-Proje koordinatörü Elif Yardımcı açıklama
-ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt açıklama
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) - EDİRNE

- Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın il turizmini geliştirmeye ve turizmin katma değerini artırma çalışmalarına yönelik olarak ETSO ile Yambol EuroClup Women ortaklığı ile yürütülen ‘ECO Woman-Güvenli Yaşam İçin Doğal Kaynakları Yönetme Girişimi’ projesi tamamlandı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Bulgaristan Yambol EuroClup Women ortaklığı ile yürütülen “ECO WOMAN-Güvenli Yaşam İçin Doğal Kaynakları Yönetme Girişimi” projesi sona erdi. İlin turizmini geliştirmeye ve turizmin katma değerini artırma çalışmalarına yönelik olarak Interreg-IPA CBC Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Programı çerçevesinde ETSO ile Yambol EuroClup Women ortaklığı ile yürütülen “ECO WOMAN-Güvenli Yaşam İçin Doğal Kaynakları Yönetme Girişimi” Projesi kapsamında projenin kapanış basın toplantısı düzenlendi.
Proje Koordinatörü Elif Yardımcı, pandemi süresi boyunca çeşitli olumsuzluklara rağmen bir AB projesini başarılı bir şekilde tamamlamanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt da “Projeye geçen yıl Kasım ayında başlamıştık. Tabi pandeminin geçen yıl Mart ayında başlaması nedeniyle projemizin önemi bir kat daha öne çıktı. Demek ki biz iyi bir proje yapıyormuşuz ve iyi bir projeye başlamışız. Çünkü pandemi ile birlikte doğal ürünler, ekolojik tarım, çevre kirliliği ve çevre bilinci bir kat daha önem arz etti” dedi.
(KU-
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