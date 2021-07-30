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Etrafı kolaçan etti, kahve kutularını alıp böyle kaçtı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Etrafı kolaçan etti, kahve kutularını alıp böyle kaçtı

Etrafı kolaçan etti, kahve kutularını alıp böyle kaçtı

Güvenlik kameraları

Akalan Kamera Altın Hırsız Koltuk Altı 

-Olay anından görüntü
-Hırsızlıktan görüntü
-Şahıstan görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir kişi önce etrafı kolaçan etti, sonra 2 kahve kutusunu alıp kayıplara karıştı. Olay, dün akşamüzeri Bağlar ilçesinde bulunan bir baharat ürünlerini satan mağazada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mağaza önünde bulunan ürünleri gören şahıs, yaklaşık 5 dakika etrafı kolladı. Mağaza sahibinin müşterilerle ilgilendiğini gören şahıs 2 kahve kutusu koltuk altına koyarak çalıp kaçtı. Kahve kutularının çalındığını çevredeki vatandaşlardan öğrenen işletme sahibi güvenlik kameraları görüntülerini alarak karakola bildirerek şikayetçi oldu. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparken kaçan şahsı yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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