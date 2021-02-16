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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

- Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

-Etna’dan görüntüler

( ROMA ) ROMA

Bild Kano İtalya 


- İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı bir aydan kısa süre sonra yeniden faaliyete geçti. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın yerel saatle 16.00 sıralarında faaliyete geçtiği ve yaklaşık 1 kilometre yüksekliğe lav püskürttüğü aktarıldı. INGV, Etna’nın faaliyetinin yerel saatle 19:00'da sona erdiğini açıklarken, yanardağın batı ve güneydoğu yamaçlarında lav akıntıları oluştuğunu belirtti.
Etna’dan çıkan kül bulutunun 10 bin metreden fazla yükseldiği bildirildi.
Hasar ve can kaybı konusunda açıklama yapılmadı. Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna, en son 19 Ocak’ta faaliyete geçmişti. (ABA-DK-Y)
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