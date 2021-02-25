Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Etna Yanardağı, son bir haftada 6 kez faaliyete geçti

- Etna Yanardağı, son bir haftada 6 kez faaliyete geçti

-Şubat ayında yaşanan patlamalardan arşiv görüntü

( ROMA ) ROMA

Kano İtalya 


- İtalya'da yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna Yanardağı, dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından son 1 haftada 6 kez faaliyete geçti. Dünyanın en aktif yanardağları arasında yer alan Etna Yanardağı’nda dün volkanik patlama gerçekleşti. İtalya Volkanoloji ve Deprem Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamada, İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan Etna Yanardağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen volkanik patlamada lavların 500 metre yükseğe ulaştığı kaydedildi. Enstitü, Etna'nın güneydoğu kraterinde akşam saatlerinde başlayan hareketliliği, orta-yüksek şiddetinde olarak tanımladı. Öte yandan Ocak ayında yaşanan volkanik faaliyetinin ardından 16 Şubat'a kadar sakin bir dönem geçiren 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, son 1 hafta içinde 6 kez aktifleşti. Yanardağdan püsküren lavların yüksekliği zaman zaman bin metreyi buldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı