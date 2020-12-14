Etiyopya’daki çatışmalar nedeniyle Sudan’a sığınanların sayısı 50 bine yaklaştı
- Sığınmacı kampından detaylar - Sığınmacıların kamptaki yaşantısı Etiyopya’nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde, Federal Hükümet Güçleri'nin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik sürdürdüğü operasyonda yaşanan çatışmalar nedeniyle, komşu ülke Sudan 'a sığınanların sayısının 50 bine yaklaştığı bildirildi. Çatışmalardan kaçarak Sudan 'ın doğusundaki Kassala Eyaleti'ne ulaşanlar, Hamdayit kampına yerleştiriliyor.
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