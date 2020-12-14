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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Etiyopya’daki çatışmalar nedeniyle Sudan’a sığınanların sayısı 50 bine yaklaştı

Etiyopya’daki çatışmalar nedeniyle Sudan’a sığınanların sayısı 50 bine yaklaştı

- Sığınmacı kampından detaylar - Sığınmacıların kamptaki yaşantısı Etiyopya’nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde, Federal Hükümet Güçleri'nin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik sürdürdüğü operasyonda yaşanan çatışmalar nedeniyle, komşu ülke Sudan 'a sığınanların sayısının 50 bine yaklaştığı bildirildi.
Çatışmalardan kaçarak Sudan 'ın doğusundaki Kassala Eyaleti'ne ulaşanlar, Hamdayit kampına yerleştiriliyor.

Dera Çatışma Bild Gesi 

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