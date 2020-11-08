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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Etiler'de spor yapan adam caddede dehşeti yaşadı

Etiler'de spor yapan adam caddede dehşeti yaşadı

Yaralı adam

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Lüks Otomobil 

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Adama çarpan otomobil
-Ekiplerin çalışması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Spor yapan adama cadde üzerinde seyreden lüks otomobil çarptı- Yaralı adam acı içerisinde yerde kıvrandı İSTANBUL

- Etiler’de sabah saatlerinde spor yapan bir adama koşarak yolun karşısına geçtiği esnada lüks otomobil çarptı. Kaza sonucu yere savrulacak yaralanan adam, acı içerisinde feryat ederek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Akın Aksöz kıyafetlerini girdikten sonra spor yapmak için dışarıya çıktı. Sokakta yürüyüş yapan Aksöz’e, cadde üzerinden koşarak karşıya geçmek istediği esnada Önder Yirik idaresindeki 34 MP 2962 plakalı BMW marka otomobil çarptı. Kaza sonucu yere savrulan Aksöz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Acı içerisinde dakikalarca kıvrandı Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde acı içerisinde kıvranan yaralı Aksöz’ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü Yirik ise polis ekiplerinin incelemelerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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