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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Eta kasırgası Meksika’yı vurdu: 19 ölü

- Eta kasırgası Meksika’yı vurdu: 19 ölü

Sel görüntüleri

( MEKSIKO ) MEKSIKO

Sel Felaketi Şiddetli Yağış Felaket Toprak Kayması Kasırga 


- Meksika'nın güneydoğusunda etkili olan Eta kasırgasının yol açtığı sel ve heyelanlarda 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Eta kasırgası Meksika'nın güneydoğusundaki Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletini vurdu. Eyalette medyana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi ve heyelanlarda en az 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, heyelan ve sel nedeniyle 900’den fazla evin hasar gördüğü kaydedildi. Chiapas eyaleti Sivil Koruma Sekreterliği, eyaletin farklı bölgelerindeki 20 belediyede nehir taşkınları ve toprak kaymaları meydana geldiğini açıkladı.
Öte yandan, Guatemala’da kasırgasının neden olduğu şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre en az 50 kişi hayatını kaybetmişti. Guatemala Ordu Sözcüsü Ruben Tellez yaptığı açıklamada, ülkenin orta bölgelerinden Alta Verapaz'da bulunan Queja köyündeki 150 evin toprak kayması nedeni ile yıkıldığını aktardı. Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ise yaptığı açıklamada, Queja köyündeki ölü ve kayıp sayısının 150’den fazla olduğunu tahmin ettiklerini ve bölgedeki can kaybının artabileceğini ifade etti.

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