Et ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede bir çanta daha bulundu

-Dün çantanın bulunduğu bölgeden detaylar

-Dalgıç, olay yeri inceleme, polis ekipleri detaylar

-Ekiplerin çalışma yapması

-Bölgeden detaylar

-Şüpheli çantanın alınarak incelenmesi

-dün akşam geçilen haberin görüntüleri eklendi



( SAKARYA )- Derede dün bulunan çantanın içerisindeki parçaların insana ait olduğu öğrenildi- Bugün bulunan çanta için ekipler inceleme başlattı SAKARYA



- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde dün akşam derede bir çanta içerisinde bulunan et ve kemik parçaları yapılan inceleme sonrasında insana ait olduğu belirlendi. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler tarafından yeni bir çanta bulundu. Harekete geçen ekipler çantayı incelemek için çalışma başlattı. Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi’nde dün akşam bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Çark Deresi’nde bir çantanın içerisinde insana ait olduğu tahmin edilen et ve kemik parçaları buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin derede yaptığı geniş çaplı araştırma sonrasında çanta içerisindeki parçalar incelenmek ve kimlik tespiti yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine gönderildi. Yapılan ilk incelemelerden sonra çanta içerisinde bulunan parçaların insana ait olduğu belirlendi. Parçalardan alınan doku örneği, DNA profilinin çıkartılarak kayıp başvurularıyla karşılaştırılması amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Aynı bölgede ikinci çanta bulundu Öte yandan, insana ait olduğu öğrenilen et ve kemik parçalarının bulunduğu bölge Yalova Emniyet Genel Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede cesedin parçalarının bulunması için çalışma başlatılırken ekipler arama çalışması sırasında yeni bir çanta daha buldu. Geniş güvenlik önlemi alınan bölgede ekipler çantayı incelemek için çalışma başlattı. (OK-BCT-



