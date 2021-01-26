Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Et dolu aracın yanında aç tilkinin karnını doyurdu özçekim yaptı

Et dolu aracın yanında aç tilkinin karnını doyurdu özçekim yaptı

- Polat’ın tilkiye et vermesi

Kamera Çekim Trol 

-- Detay ve genel görüntüler
-- Tilkiyle özçekim ve Polat’ın konuşması

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da bir sürücü yolculuğu esnasında mola verdiği yerde aç tilkinin etle karnını doyurdu bu anları selfie (özçekim) yaparak unutulmaz kıldı. Erzincan’dan Tunceli’ye et taşıyan Yavuz Selim Ender Polat seyahat halindeyken aracı kenara çekip kontrol amaçlı kapalı kasa kamyonetin kapağını açtı. O esnada soğuk kış şartlarında dağlarda karnını doyurmakta zorlanan ve o civarda yiyecek arayan tilki etin kokusunu alarak aracın yanına yaklaştı. Karnının oldukça aç olduğunu fark eden Yavuz Selim Ender Polat, araçta bulunan etlerden kopararak tilkiye ikram etti. Polat’ın verdiği etlerle karnını doyuran tilki zaman zaman poz vermeyi de ihmal etmedi. Cep telefonu kamerasıyla tilkiyle özçekim yapan Polat, “Tabii biraz etlerimden gitti ama bu etler onun rızkına yazılmış. Herkes rızkını yer.” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı