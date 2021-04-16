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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
'Eşya taşıyorum' diyen de, markete giden de cezayı yedi

'Eşya taşıyorum' diyen de, markete giden de cezayı yedi

Yapılan uygulamadan görüntü

Alışveriş Güzergah Para Cezası Sayılar Benzin İstasyonu 

-eşya taşıyan aracın çevrilme görüntüsü
-çevrilen araçların görüntüsü
-cezai işlem uygulanma görüntüsü
-detay

( DÜZCE -ÖZEL) "Eşya taşıyorum" diyen de, markete giden de cezayı yedi- Kısıtlama denetiminde yakalananları bahaneleri de kurtarmadı DÜZCE

- Düzce'de "Ev eşyası taşıyoruz", "Markete gidiyorum" diyerek korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası kesildi. Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Düzce’de vaka sayılarında yüzde 150 oranındaki artışın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde muhtelif noktalarda denetimler devam ediyor. Şehrin önemli geçiş güzergahlarında onlarca polis ve bekçiler tarafından kısıtlama denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlerde kısıtlamada vatandaşların izinli olup olmadıkları kontrol edilirken, izinli olmayanlara da cezai işlem uygulandı. Atatürk Bulvarı üzerinde Gece Kartalları'nın gerçekleştirdiği uygulama esnasında kamyonet içerisinde bulunan 3 kişi ev eşyası taşıdıklarını belirtti.
Sokağa çıkma izinleri olmadığı tespit edilen 3 kişiye Düzce il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca cezai işlem uygulandı. Ayrıca güzergah üzerinde yapılan kontrollerde evinin yakınındaki marketin kapalı olduğunu benzin istasyonuna giderek market alışverişi yapmak istediğini belirten 2 kişide cezadan kurtulamadı. Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan kontrollerde kısıtlama kurallarına uymadıkları tespit edilen 9 kişiye toplamda 31 bin 221 lira para cezası uygulandı.
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