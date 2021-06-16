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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Esrarengiz tepenin sırrı çözülüyor

- Esrarengiz tepenin sırrı çözülüyor

Tepeden görüntü

Polis Kaçak Kaçak Kazı Gesi Uttu 

-Tepedeki sondaj çalışmalarından görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü (Arşiv)

( VAN )- Aylardır nöbet tutulan bölgede sondaj kazı çalışması başlatıldı VAN

- Van’ın Edremit ilçesinde kaçak kazı yapılan ve aylardır polisin nöbet tuttuğu esrarengiz tepede sondaj kazı çalışması başlatıldı. Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde 3 aydır polisin nöbet tuttuğu kaçak kazı bölgesinde Van Müze Müdürlüğü tarafından sondaj kazı çalışması başlatıldı. Tünel kazılarak tarihi mezarlık olduğu değerlendirilen alanda kaçak kazı yaptığını tespit edilen defineciler hakkında soruşturma başlatılırken, Van Müze Müdürlüğüne bağlı ekipler de Edremit Belediye Başkanlığının desteğiyle sondaj kazı çalışması başlattı. Yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak veriler ışığında Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna rapor sunulacağı ve bölgeyle ilgili karar alınacağı belirtildi. (YLM-MSA-Y)
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