Esnaftan Macron’a beddua

-Macron'a edilen beddua

-Alaaddin Sayın konuşması

-Dağıtımdan detaylar



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun’da Mevlid Kandili nedeniyle gerçekleştirilen kandil simidi dağıtımında esnaf, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a beddua etti. Samsun Yabancılar Çarşısı Derneği ve esnafları ile Semerkand Vakfı Samsun Şubesi katkılarıyla Mevlid Kandili vesilesiyle kandili simidi dağıtımı gerçekleştirildi.

Yapılan dağıtım ile Kandil hatırlatılarak vatandaşların Mevlid Kandili için iyi dileklerde bulunuldu. Dağıtım öncesi esnaf İslam’a karikatürlerle yapılan saldırıya tepki gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a beddua edildi. Ellerini semaya açan esnaf, “Bugün Mevlid Kandili’dir. Peygamber (sav) Efendimizin doğduğu gündür. Bizleri bütün alemleri, dünyamızı şereflendirdiği gündür. Mevlid Kandilleri bizim için anlamlıdır, önemlidir. Fakat bugün şurada toplanışımızla, ellerimizi açışımızla; dünyanın dört bir yanından Firavunların, Nemrutların, Peygamber Efendimize utanmadan, sıkılmadan, çekinmeden dil uzatması sebebiyle bugün biraz daha fazla önemlidir. Biraz daha fazla anlamlıdır. İlahi yarabbi. Senin hidayet vereceğini kimse dalalete düşüremez. Senin dalalete düşürdüğünü de kimse hidayet erdiremez ama sen eğer onlara hidayet vermeyeceksen; utanmadan, pervasızca, aşağılık bir şekilde Peygamberimize dil uzatan bu Nemrutları, bu Firavunları Kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle yarabbi” sözlerine "Amin" dedi.

Samsun Yabancılar Çarşısı Dernek Başkanı Alaaddin Sayın, “Peygamberimizin dünyaya gelişinin 1437. yıl dönümü. Dünyamızın kardeşliğe ve barışa ihtiyacı olduğu bu dönemde Peygamberimizi rahmetle ve özlemle anıyoruz. Dünyanın en önemli dönüm noktalarında biri de Peygamberimizin dünyaya teşrifidir. Ülkemizin huzurlu bir ortamda gelişebilmesi için Peygamberimizin hayatını ve yaşam tarzını tüm alanda kendimize örnek almamız lazım” diye konuştu.

Yapılan dağıtıma AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Mücahit Erbin ve Semerkand Vakfı Samsun Şubesi Başkanı Zekai Murzioğlu ile esnaf katıldı.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. (ÜK-SLH-



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