Esnaftan ilginç sosyal deney: Açık musluğu kapatanlara gül dağıttı

-Vatandaşların çeşmeyi kapatması

-Yakından ve uzaktan planlar

-Gül hediye edilen vatandaş ve röportaj

-Erdal Kanbur röportaj



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ta bir esnaf su tasarrufuna dikkat çekmek için çeşme musluğunu açık bıraktı kapatanlara gül dağıttı KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta su tasarrufu için farkındalık oluşturmak isteyen bir esnaf, sokaktaki açık bıraktığı çeşmenin musluğunu kapatan duyarlı vatandaşlara gül dağıttı.

Ülkenin birçok noktasında olduğu gibi Kahramanmaraş genelinde de kış mevsimi kurak geçiyor. Yağışların azlığı ve yaşanan kuraklık nedeniyle kentteki birçok barajda su seviyesi azalırken, vatandaşlara su tasarrufunun önemi için ilginç bir farkındalık çalışması yapıldı. Trabzon Bulvarı’ndaki bir esnaf ise çeşmenin musluğunu açık bırakarak kapatanlara da gül hediye etti. Kameralara yansıyan görüntülerde açık bırakılan çeşmenin musluğunu gören 7’den 70’e her vatandaşın, musluğu kapatarak yoluna devam ettiği görüldü.

Açık musluğu kapatan Dilan Güven, “Açık olan musluğu görünce kapatmak zorunda olduğumu hissetim ve kapattım. Verilen hediyeden dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Susuzluğa dikkat çekmek ve su tasarrufu için toplum genelinde farkındalığın oluşturulması gerektiğini ifade eden Yaşar Pastanesi Esnafı Erdal Kanbur ise, “Ben çocukluğumdan beri böyle bir kurak mevsim yaşamadım. Kentimiz sulak bir yer olmasına rağmen barajlarımızdaki doluluk oranı oldukça azaldı. Akşamda Cumhurbaşkanının söylediği gibi sularımızın idareli kullanılması gerektiğini işittik. Bende burada farkındalık olsun diye iş yerimizin karşısındaki çeşmenin musluğunu açtım ve buna duyarlılık gösterenlere hediye vermek istedim. Kuraklığı biraz en aza indirmek için toplumu bilgilendirmek lazım. Türkiyemizde herkes evinde dahi olsa musluğu biraz kıssınlar” diye konuştu.

(HLL-



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