--esnaflalarla sohbet etmesi

--antrenman yapması

--sporcuyla röportaj

--şampiyon olduğu maçtan görüntüler

--madalya takma anı



( ISPARTA ) - Esnafların gururu engelli şampiyon- Tümkaya: "Engelimiz varken engeli kaldırmaya çalışıyoruz" ISPARTA



- 16 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Para Badminton turnuvasında çift erkeklerde 33 ülke 155 sporcunun katıldığı müsabakada şampiyon olan Sedat Tümkaya Ispartalı esnafların gururu oldu. Kategorisinde 8 yıldır Türkiye şampiyonu olan ve Avrupa 2.’liği ve Dünya 5.’liği bulunan Tümkaya, aynı zamanda esnaflık yapıyor .Yöresel Lezzetler Dükkanı bulunan Milli Badmintoncu, antrenmanlarıyla birlikte ticaretini de sürdürüyor. Asla pes etmedi, sürekli mücadele etti Doğuştan sağ bacağı diğerinden kısa olan Milli Badmintonu Tümkaya, 14 yıl boyunca geçirdiği 30 ameliyatın ardından başladığı badminton sporunda kazandığı başarılarıyla göz dolduruyor. Henüz 8 aylıkken ilk ameliyatını olan ve 12 yıl boyunca bacağının uzatılması ve bileğindeki eksikliğin giderilmesi için 30'un üzerinde ameliyat geçiren Sedat Tümkaya'nın iki bacağı arasındaki 16 santimlik fark 6 santime indi. Sedat Tümkaya, 2008 yılında sona eren ameliyatların ardından 2011 yılında badminton sporu ile tanışmış ve o tarihten itibaren dereceleriyle göğsümüzü kabartıyor. KOSGEB desteğiyle işyerini açtı Hem ticaretini yapıyor hem de aktif spor hayatını sürdürüyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in de kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Milli Badmintoncu Tümkaya, “ Aldığımız altınlarla bizi cesaretlendirdi bir sonraki müsabakalar için. Daha hırslı bir şekilde çalışacağız. Öncelikle ben bu gururu yaşamama ve yaşatmama vesile olan hocalarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasa yapamazdık zaten bu başarının arkasında sadece Sedat Tümkaya yok hocalar var, aile var, il müdürü var, başkan var herkes var. Sesimi duyan herkes bu başarıda emeği vardır muhakkak. Esnaf olarak bu iş zor oluyor biraz yani sponsor arayışı bir zamandır bulamadığım için mecburen bir yol düşünmem gerekiyordu kendi işletmemi açtım KOSGEB desteği ile orada ki kazançla bir şekilde tıngır mıngır da olsa ilerlemeye çalışıyorum. Zor oluyor tabi sabah oradayız akşam buradayız kolay değil ama Türkiye’de zaten çoğu şey zor. Bizde zoru seviyoruz zoru başarmayı seviyoruz. Elimizden geleni yapacağız” dedi.

"Hedefim Olimpiyatlara katılmak" Hedefinin Dünya derecesi ve olimpiyatlar olduğunu söyleyen Milli Badmintoncu Tümkaya, “Hedefim zaten her yerde söylüyorum başkanla da dile getirdim bu gün. Hedefim kesinlikle dünyada ilk 3’e girmek ve olimpiyatlara gitmek. Tabii her sporcunun hedefidir, olimpiyatlara gitmek Bende olimpiyatlara gidip orda bir derece almayı istiyorum çok istiyorum hem de. Başkanda dile getirdi zaten büyük bir gurur. İstiklal marşını orada okutmak, bayrağımızı en tepede dalgalandırmak kadar gurur verici bir şey yoktur. O duyguyu anlatacak kelimede yoktur zaten hedefim kesinlikle olimpiyatlara katılmak dünyada ve Avrupa’da derece elde etmek bununla beraber benimle birlikte aynı engeli taşıyan insanlara da umut olabilmek onları da spora çekebilmek hayata bağlayabilmek onların arasında da dünya şampiyonu çıkabilir olimpiyata gidecek sporcu çıkabilir bunu da sağlamak buna özgürlük sağlamak kesinlikle, benim dünya sıralamam 30 önümde çok rahat 15 belki de 20 sporcu çıkarabilirim çok rahatlıkla yenebileceğim ama şöyle bir durum var sene de 10 turnuva oluyorsa ben bunun 2’sine katılıyorum. -“Engelimiz varken engeli kaldırmaya çalışıyoruz” 10 da 10 yapan sporcular var benden daha kötü performans göstermelerine rağmen puan yani tamamen müsabakaya katılsanız gruptan çıksanız puan alsanız bile sayı alsanız bile puan alıyorsunuz bu da otomatikman sizi ön sıralara atıyor. Bu ön sıralara atmak ne demektir. Avrupa şampiyonasında dünya şampiyonasında sizin seri baş olmanızı sağlıyor seri başı da sizi direkmen yarı finallere atıyor. Eklemek istediğim şey şu imkânsızlıktan imkan üretmeye çalışıyoruz. Engelimiz varken engeli kaldırmaya çalışıyoruz. İnsanların bize engelliye de destek olmasını istiyoruz. En büyük isteğimiz arzumuz budur” diye konuştu.



