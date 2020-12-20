Esnaflar kısıtlamada mesaiye devam ediyor

-Fırıncı ile röp.

-Lokantadan Detaylar

-Lokantacı ile röp.

-Kuruyemişciden görüntüler

-Sokaklardan görüntü



( NİĞDE ) NİĞDE



- Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 10.00-17.00 saatleri arasında izin verilen iş yerleri hizmete devam ediyor.Niğde'de kısıtlama süresince vatandaşların mağdur olmamaları için market, fırın, manav, kuruyemiş ve paket servis hizmeti veren lokantalar çalışmalarını sürdürüyor.Fırın işletmecisi Tuncay Şener, yaptığı açıklamada, Niğde'de sokakların kaldığını ancak vatandaşlar ekmeksiz kalmaması için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, yürüme mesafesinde olan vatandaşların gelip ekmeklerini alabildiklerini söyledi.



Lokanta işletmecisi Bünyamin Karataş ise "Türk kültürü devam ediyor çok şükür. Evde korona virüs hastası olana bile yakınları bizleri arayarak yemek ikramında bulunduruyorlar. İnşallah bu virüs dünyadan ve ülkemizde biter ve eski günlere kavuşuruz" dedi.





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