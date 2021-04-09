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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Esnafın umudu Ramazan ayı

Esnafın umudu Ramazan ayı

Şire Pazar

Alışveriş 

-Kuruyemişler
-Esnaf ve vatandaş
-Esnaf İzzetin çay ile röp.
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Tüm dünyayı etkisi altına alan ve özelikle esnafı etkileyen Covid-19 virüsü nedeniyle zor günler yaşayan esnaf, umudunu Ramazan ayına bağladı. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi şire pazarı esnafı, bir yıldır pandemi nedeniyle satışlarda durgunluk yaşarken, esnaf umudunu sayılı günler kalan Ramazan ayına bağladı. Her yıl Ramazan ayına günler kala yoğunluğun yaşandığı Pazarda, pandemi nedeniyle sessizlik hâkim. Ramazan alışverişi yapmaya gelen vatandaşlar ise, fiyatların geçen yıllara oranla yüksekliğinden şikâyetçi oluyor. Ramazan alışverişi yapmaya gelen vatandaşlar ile esnaf arasında sıkı pazarlıkların yapıldığı görüldü.
"Salgın var diye iş yapamıyoruz" Şire pazarı esnaflarından İzettin Çay, salgın nedeniyle bir yıldır doğru dürüş iş yapmadıklarını, umutlarını Ramazan ayına bağladıklarını belirterek, “Maalesef salgından dolayı mağduruz, salgın var diye iş yapamıyoruz. Temennimiz, Ramazan ayının bereketiyle gelmesidir. Ramazan’la birlikte bu salgının biteceğini umut ediyoruz” dedi.

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