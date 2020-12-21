Esnafın pazartesi isyanı: “Koronayı unutuyoruz”

-Sokaklardaki hareketlilikten ayrıntılar

-Yer yer kalabalıklardan ayrıntılar

-Esnaftan röp.

-Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ )- “Pazartesi olunca herkes ‘Hurra’ dışarı” TEKİRDAĞ



- Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu sabah saatlerinde sona ermesiyle Tekirdağ sokaklarında yoğun kalabalıklar oluştu. Esnaf duruma tepki göstererek, Pazartesi günleri aşırı yığılmaların oluştuğunu ifade etti.

Ülke genelinde koronavirüsü durdurabilmek için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. 56 sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Tekirdağ sokaklarında erken saatlerde hareketlilik başladı.

İlerleyen saatlerde sokaklarda yoğun kalabalıklar oluşurken, yer yer sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Tekirdağlı bir esnaf Pazartesi günleri koronavirüsün unutulduğunu ifade ederek, “Pazartesi olunca herkes ‘Hurra’ dışarı. Burada dükkan işletiyoruz. Millet birbirini çiğniyor” dedi.

“Koronayı unutuyoruz” Tekirdağlı Esnaf Gürkan Demir yaptığı açıklamada, “Cumartesi, Pazar sokağa çıkma kısıtlaması oluyor. Çük güzel hakikatten insan hissediyor yani koronanın tenhalaştığını. Ama Pazartesi günüde olduğundan daha fazla insan oluyor. Buna da bir şekil bir önlem bulmak lazım. Yani Pazartesi gününe bu kadar yığılma normal mi? İnsanlarda hafta sonu evde koca gün sıkılıyorlar tabi. Oraya buraya yatıp kalkıyor. ‘Onu yapayım. Bunu yapayım’ evin içerisinde ne kadar yapabilirsin bir şey yapamazsın. Pazartesi olunca herkes ‘Hurra’ dışarı. Burada dükkan işletiyoruz. Millet birbirini çiğniyor. Koronayı unutuyoruz. Pazartesi günleri de bir çözüm bulmaları lazım. Yoksa öyle 3 gün ile 3 gün ile olmayacak. Böyle giderse ömür billah bu korona bitmez” dedi.

(HLD-



loading...