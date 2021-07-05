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Esnafa sahte para, kadınlara KADES anlatıldı
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Esnafa sahte para, kadınlara KADES anlatıldı

Esnafa sahte para, kadınlara KADES anlatıldı

Yeni kurulan semt pazarında polis ekiplerinin bilgilendirmesi

Karya Semt Pazarı Hırsız Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

-Kadınlara KADES uygulamasının tanıtılması

( SAKARYA )- Sakarya polisi, yeni kurulan semt pazarında vatandaşları uyardı SAKARYA

- Serdivan ilçesinde yeni kurulan semt pazarını ziyaret eden polis ekipleri, sahte para konusunda esnafı uyarırken, kadınlara ise KADES uygulamasını tanıttı.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi'nde yeni kurulan semt pazarını ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden polisler, sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık konularında broşürler dağıttı.
Ayrıca pazarda kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması ve kullanımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler verildi.

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