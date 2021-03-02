Esnaf yeni dönem için kolları sıvadı

-Vatandaşların restoranlara giderek yemek yemesinden görüntü

-Kafelerden genel görüntü

-Detaylar



( DENİZLİ ) - DENİZLİ



- Kabine toplantısının ardından orta seviye riskli Denizli’de restoran ve kafeler açılma hazırlıklarına başladı.

3,5 aydır kapalı olan esnaflar sabah saatlerinde işyerlerinde temizliğe başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz Kasım ayında yurt genelinde restoran ve kafelerde müşterileri kabul etmeleri yasaklandı. Kimi işletmeler paket servisleri ile faaliyetlerine devam etse de birçoğu yeni kararların gelmesini bekleyerek işyerlerine kilit vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabine toplantısının ardından yeni korona virüs tedbirlerini açıkladı.

Kontrollü sosyal hayat tedbirleri kapsamında sarı renk ile orta seviye risk grubunda bulunan Denizli’de restoran ve kafelerin yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul edebilecekleri açıklandı. Denizlili esnaflar ise bu haberin ardından sabah saatlerinde işyerlerine gelerek hazırlıklarına başladı.

3,5 ay sonra kapılarını açan işletmeler bir an önce hazırlıklarını tamamlayarak müşterilerini bekleyecek. “Herkes hazır ve müşterilerimizi bekliyoruz“ Önlemlerini aldıklarını belirten esnaf İskender Mutluoğlu, “Biz önlemlerimizi aldık ve öyle bir şey bekliyorduk. Olması gereken yapıldın şuanda. Temizliğimizi, açılış eksiklerimizi tamamlayıp müşterilerimizi bekleyeceğiz. Personellerimiz eğitildi. Süreci takip ediyorlardı. Herkes hazır ve müşterilerimizi bekliyoruz” dedi.

Bugünü beklediklerini söyleyen bir diğer esnaf olan Mevlüt Atmaca, “Kasım’ın 20’siden beri kapalıydık. Bugünü bekliyorduk ve hayırlısıyla açtık. İnşallah hijyenik bir şekilde müşterilerimize cevap edeceğiz. Dünden beri hazırlıklarımızı yapıyorduk ve açılacağını bekliyorduk. Bütün hazırlıklarımızı yaptık, müşterilerimize sağlıklı bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (FP-MB-Y)



loading...