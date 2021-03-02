Esnaf uzun süre sonra tencerelerini kaynattı

-Çorba kazanları detay

-Yaşar Balaban Röp

-Müşteri Röp

-Genel hazırlık Röp



( ESKİŞEHİR ) -- Normalleşme kararı esnafa bayram havası yaşattı- Eskişehir’deki lokanta esnafı Yaşar Balaban:- “Yeniden doğmuş gibi olacağız, bismillah diyerek işimize başladık” ESKİŞEHİR



- Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir işletmeleri kapalı olan esnaf dün akşam verilen normalleşme kararı ile bayram havası yaşarken, Eskişehir’de uzun süre sonra dükkanını açarak çorbasını yapan Yaşar Balaban, “Yeniden doğmuş gibi olacağız. Bismillah diyerek işimize başladık” dedi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir işletmeleri kapalı olan esnafa dün akşam verilen müjdeli haber çok sayıda ilde sevinçle karşılaştı. Uzun süredir işletmeleri kapalı olan ve evlerine ekmek götüremeyen esnaf, verilen haberler hazırlıklarına başlayarak ilk gün dükkanını açmanın heyecanını yaşadı. Gece yoğun bir çalışma içine giren çok sayıda esnaf, işletmelerindeki eksiklerini tamamlamalarının ardından işlerini eski düzene koymak için çalıştı. “Büyük sevinç yaşattı. Bismillah diyerek başlayacağız” Eskişehir’de uzun süre sonra tencereleri ateşe koyan lokanta esnafı Yaşar Balaban, kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.



Haberi öğrenince heyecanlandıklarını ifade eden Balaban, “Dün akşam açabileceğimizi öğrenince bugün erkenden geldik. Haberi alınca dün akşamdan alışverişimizi yaptık. Şimdi çorbalarımız ve yemeklerimiz çıkacak. Bismillah diyerek işe başlayacağız. Televizyon başında sürekli haber bekledik, heyecanlıydık. Bütün herkes heyecanlıydı, sadece biz değil. Bu geçirdiğimiz 3 ay bize 3 sene gibi geldi. Çok uzun zamandan beri bekliyoruz. Toplantı yapıldığı her zaman ümitlendik. Ne zaman açabileceğimizi öğrenmeye çalıştık. Bize çok büyük sevinç yaşattı. Yeniden doğmuş gibi olacağız. Stresten, moral bozukluğundan ve üzüntüden kendimiz hasta oluyoruz. Haberi duyduktan sonra hemen alışverişimizi yaptık. Sabah erkenden gelip saat 5’te çorbalarımızı çıkarttık. Elemanlarımız gelince eski düzenimizi kuracağız. Ümidimiz yoktu fakat şimdi çok sevindik” dedi.

“Sıcak çorbanın yeri bir başka oluyor” Kahvaltısının çorbayla yapmayı tercih eden bir müşteri ise “Restoranların açılması için geç kalındı. Hatta bence kapanmaması gerekiyordu. Bizim esnaflarımız kurallara harfiyen uyuyorlar. Ben bunun farkındayım. Kış mevsiminden dolayı da soğuk havalarda kahvaltıda sıcak çorbanın yeri bir başka oluyor. İşkembe ve paça kahvaltının olmazsa olmazı bence” ifadelerini kullandı. (AFÇ-Y)



loading...