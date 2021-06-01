Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Esnaf iş yerlerini temizleyip açtı

Esnaf iş yerlerini temizleyip açtı

berberin dükkan tabelasını silmesi

-röportaj
-detaylar

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir’de esnaf, yeni normalleşme döneminin ilk gününde iş yerlerini temizleyip açtı.Şehir genelinde esnaflar, temizlik sürecini tamamladı ve müşteri alımına başladı.
Berberler, kafeterya işletmecileri hummalı bir çalışma içerisine girdi. Bir yandan temizlik çalışmaları yürütülürken bir yandan da müşteri alımlarına başlandı.Erkek berberi Ercan Güçlü, dükkanının tabelalarını temizledi. Güçlü, yeni dönemde her şeyin güzel olacağına inandığını belirtti.
Kafeterya işletmecisi Kurtuluş Kılıç ise iş yerini hazır hale getirdiklerini belirterek, "Dükkanımızı açtık. Müşterimizi bekliyoruz. Pandemi süreci boyunca evde idik, esnaf için kötü oldu. İş yerlerimizin açılması bizim sektörümüz için iyi oldu. Açıldığı için mutluyuz. Teşekkür ederiz" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement