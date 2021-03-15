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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Eşme’de patlamamış tarihi havan mermisi bulundu

Eşme’de patlamamış tarihi havan mermisi bulundu

harabe yerden genel plan görüntü

Polis Bomba İmha Uzmanı Harabe Havan Mermisi Mermi 

-ekiplerden görüntü
-bomba imha edilirken görüntü

( UŞAK ) - UŞAK

- Uşak’ın Eşme ilçesinde eski tarihten kalma patlamamış havan mermisi bulundu. Uşak’ın Eşme ilçesinde vatandaşlar, harabe bir evin bahçesinde eski tarihten kalma patlamamış havan mermisi buldu. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmaların ardından bomba imha edilerek etkisiz hale getirildi.
(KK-
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