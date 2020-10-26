Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
'Eskrim Açık Kılıç Turnuvası' Manisa'da başladı

'Eskrim Açık Kılıç Turnuvası' Manisa'da başladı

- İstiklal Marşı ile programın başlaması

Yarış Dera Ödül Töreni Gori 

-- Müsabaka görüntüleri
-- U10 müsabakalarından detaylar
-- U10 grubu ödül töreni

- MANİSA

- Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından ülkenin belirlenen illerinde düzenlenen Eskrim Açık Kılıç Turnuvası’nın Manisa ayağı, Kula’da başladı.
3 farklı kategoride düzenlenecek olan turnuvanın ilk gününde U10 grubundaki 10 sporcu, dereceye girebilmek için ter döktü. Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından U10, U12 ve U 14 (10,12 ve 14 yaş altı) olarak 3 kategoride belirlenen illerde düzenlenen Eskrim Açık Kılıç Turnuvası, Manisa’nın Kula ilçesinde başladı.
Kula Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın ilk gününde U10 grubunda 10 sporcu dereceye girebilmek için ter döktü. Toplamda 5 gün sürecek olan turnuvaya, İstanbul, Manisa, İzmir, Bursa ve Ankara'dan U10, U12 ve U14 gruplarında toplam 120 sporcu katılım sağlayacak. Eskrim U10'da düzenlene turnuvada Kuzey Yenigün birinci, Cihan Okyanus Tarakçı ikinci ve Kuzey Güçlü ile Osman İbrahim Erdöl üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ufuk Özdem ile Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer takdim etti. Spor faaliyetleri kapsamında Kula ilçesinde güzel bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ufuk Özdem, “Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun talimatları ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'ün koordinesinde spor faaliyetlerimizi ilçelerimizde gerçekleştiriyoruz. Bugün 5 ilimiz İstanbul, Manisa, İzmir, Bursa ve Ankara'nın katılımıyla U10, U12 ve U14 yaş kategorilerinde yarışmalarımızı başlattık. 5 gün sürecek olan yarışmalarda ilk günümüz U10 ile tamamlandı. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Kırmızı Halıda Şıklık YarışıKırmızı Halıda Şıklık Yarışı
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement