Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Eşkiya gibi gaspçılar polisten kaçamadı

Eşkiya gibi gaspçılar polisten kaçamadı

Şüphelilerin kaçtıkları araca benzin alırken yakalandığı güvenlik kamera görüntüleri

Polis Akalan Kamera Benzin Cep Telefonu 

-Şüphelilerin adli makamlara sevk edilmesi
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te av tüfeğiyle bir şahsı yaralayarak telefonunu çalan 4 gaspçı polisin sıkı takibi ile yakalandı.Gaziantep’in Tekstilkent Mahallesinde 4 gaspçı H.A. isimli mağdur şahsın cep telefonunu almaya çalışmaları ve bu şahsı av tüfeğiyle yaralamaları olayının şüphelileri, A.K., M. A., S.Ç. ve T.Ö. isimli şahıslar Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan başarılı çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement