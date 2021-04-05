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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Eskişehirspor’un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü

Eskişehirspor’un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü

Kalabalık görüntü

Süper Lig Keçi Alabalık Irak 

-Halil İbrahim Özhüner röp
-Mustafa Bayar röp
-Münir Çınar röp
-Genel detay

- ESKİŞEHİR

- Eskişehirspor’un ligden küme düşmesiyle büyük üzüntü yaşayan taraftarlar, kırmızı şimşeklerin bir an önce eski haline dönmesini istiyor. Eskişehirspor, TFF 1. Lig’de dün oynanan Altınordu maçını 6-3’lük skorla kaybetti. Bu sonuçla Eskişehirspor’un ligin bitimine 6 hafta kala TFF 2. Lig’e düşmesi kesinleşti. Bu durum kulüp yönetiminde, futbolcularında ve taraflarda büyük üzüntü oluşturdu. Taraftarlardan Halil İbrahim Özhüner, 50 yıl önce köyünden şehre gelip maçını izlemeye gittiği takımın alt lige düşmesinden duyduğu üzüntüyü “Doğduk doğalı Eskişehirliyiz, ama sahip çıkmasını beceremedik. Sahip çıksaydık bu durumlara gelmezdik. Ne iş adamlarımız ne de vatandaşlarımız, hiç kimse sahip çıkmadı. Takım bu duruma geldi. Bundan sonrası da çok kötü olacak. 2. Lige gidiyoruz. Geri gelmemiz çok zor artık. Eskiden şimşekler denildiği zaman Eskişehir titrerdi. Sokaklar birbirine girerdi. Ama şimdi maalesef şimşekler yok oldu. Şimşekler denildiği zaman bırak Eskişehir’i, Türkiye birbirine girerdi. Kırmızı şimşekler denildiği zaman İstanbul’daki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş titrerdi” şeklinde ifade etti.
“İstanbul takımları titriyordu Eskişehir’in karşısında.” Geçmişten beri Eskişehirspor taraftarı olan ve maçlarını kaçırmadığını belirten Mustafa Bayar ise, “Bu takımı düşürenlere yazıklar olsun. Zamanında babamdan keçi alıp maça geldim. Şu takımın geldiği hale bakın. Kocaeli’ne 30 otobüs gittik. Kafamı yardılar Kocaeli’de. Parasını ödeyerek gidiyorduk. Eskişehir bu mu? İstanbul takımları titriyordu Eskişehir’in karşısında. Şimdi mahalle, köy takımları Eses’i yeniyor. Böyle bir şey mi olur” dedi.
“İyi bir çalışmayla Eskişehirspor şanlı günlerine tekrar döner” Uzun yıllar Eskişehirspor’u destekleyen ve eskiden de futbol oynadığını belirten Münir Çınar ise üzüntüsünü şu ifadelerle açıkladı: “Eskişehir Demirspor alt yapısında futbolcuydum. Eskişehirspor’un bu günlere gelmesindeki yegâne faktör, yöneticiler tarafından iyi yönetilememesidir. Bunun karşılığında Eskişehirspor maalesef 2. lige düştü. Bundan sonra iyi bir çalışmayla Eskişehirspor şanlı günlerine tekrar döner. Biraz zamana ihtiyacımız var. Kulübü iyi yönetecek yönetici arkadaşlarımız geçmişten ders çıkartarak kulübü iyi yönetirlerse, birkaç sene sonra kendimizi tekrar süper ligde buluruz. Bunun birçok örneği var Türkiye’de ve Avrupa’da. Umarım Eskişehirspor bu kötü günlerden en kısa zamanda kurtulur.”
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