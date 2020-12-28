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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Eskişehirliler yağmura hazırlıksız yakalandı

Eskişehirliler yağmura hazırlıksız yakalandı

yağmurdan kaçışan insanlardan görüntü

( ESKİŞEHİR )- Banka şubesi önünde aralıklarla beklerken sosyal mesafeyi hiçe sayıp iç içe bina altına sığındılar ESKİŞEHİR

Akalan Meteoroloji Sığınma Kaçış Banka Şubesi 


- Eskişehir’de uzun bir aradan sonra yağan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, banka önünde sıra bekleyen bir grup, korona virüs (Covit-19) tedbirlerini unutarak boş buldukları bina altına iç içe sığınarak adeta sosyal mesafeyi hiçe saydılar. Kentte öğlen saatlerinde başlayan ve etkili olan yağmur yağışı kısa sürede sokakları boşalttı. Şemsiyesi olmayan ve ıslanmak istemeyen vatandaşlar binalara, boş buldukları balkon ve çatı saçaklarının altına sığındı. Bu sırada bir banka şubesi önünde içeri girebilmek için sosyal mesafeye uyarak aralıklarla bekleyen bir grup vatandaş, telaş içinde boş buldukları bina altına sığınmak zorunda kaldı. Sosyal mesafeyi unutan vatandaşlar, yağmurun etkisini kaybedinceye kadar adeta iç içe beklemek zorunda kaldı. Öte yandan meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışın akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi. (BT-GC-Y)
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