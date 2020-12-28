Eskişehirliler yağmura hazırlıksız yakalandı



- Eskişehir’de uzun bir aradan sonra yağan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, banka önünde sıra bekleyen bir grup, korona virüs (Covit-19) tedbirlerini unutarak boş buldukları bina altına iç içe sığınarak adeta sosyal mesafeyi hiçe saydılar. Kentte öğlen saatlerinde başlayan ve etkili olan yağmur yağışı kısa sürede sokakları boşalttı. Şemsiyesi olmayan ve ıslanmak istemeyen vatandaşlar binalara, boş buldukları balkon ve çatı saçaklarının altına sığındı. Bu sırada bir banka şubesi önünde içeri girebilmek için sosyal mesafeye uyarak aralıklarla bekleyen bir grup vatandaş, telaş içinde boş buldukları bina altına sığınmak zorunda kaldı. Sosyal mesafeyi unutan vatandaşlar, yağmurun etkisini kaybedinceye kadar adeta iç içe beklemek zorunda kaldı. Öte yandan meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışın akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi. (BT-GC-Y)



loading...