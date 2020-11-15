Eskişehir Türk Ocağı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Hatıra Ormanı’na 2 bin 20 fidan



- Eskişehir Türk Ocağı ve Orman İl Bölge Müdürlüğü işbirliğinde kurulan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Hatıra Ormanı’na 2 bin 20 fidan dikildi.İnönü ilçesi Dutluca Mahallesi'nde Eskişehir Türk Ocağı tarafından bir hatıra ormanı oluşturuldu. Milli Mücadele'nin 100'üncü yılına ithaf edilen ‘Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Hatıra Ormanı’na Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras, Kırım Derneği Başkanı Ercan Bozkurt, Magnesit A.Ş. Genel Müdürü Ekrem Bulur ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile fidan dikildi. 2 bin 20 fidanın dikildiği törende konuşan Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, “Bugün bu toprakları ebedi vatan kılmaya devam ediyoruz. Biz mezara giderken bile ağaç dikin diyen bir kültürden geliyoruz. O kültürün gereği, çorak toprakları yeşillendiriyoruz. Çorak olursa bir şey olmaz, fakat yeşil olursa vatan olur, o zaman bir anlam kazanmış olur. Biz kültürümüzün, inancımızın gereğini yapıyoruz. Bu sene özellikle milli ağaç seferberliği dönemine de rast geldi. Biz bunu milli mücadelenin 100’üncü yılına ve ormana adını verdiğimiz, bugün Türklüğe ve Türk dünyasına insanlığın ne olduğunu, insan haklarının ne olduğunu öğreten Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’na adadık bu ormanı. Biraz sonra buraya 2 binden fazla fidan dikeceğiz. İnşallah bu arkadaşlarımla beraber ilerde bu ağaçların altında oturacağız” dedi.





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