ESKİŞEHİR - Trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı
- Olay yerinden görüntüler - Kazaya karışan araçların görüntüleriESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bülent Ulaş idaresindeki 01 AEU 006 plaka tır, Eskişehir - Ankara kara yolunun 35. kilometresinde Galip Kaya'nın kullandığı 45 P 0228 plakalı kamyon ile çarpıştı.Yaralanan sürücüler ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.Ulaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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