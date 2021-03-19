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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR - Trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

- Olay yerinden görüntüler - Kazaya karışan araçların görüntüleriESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bülent Ulaş idaresindeki 01 AEU 006 plaka tır, Eskişehir - Ankara kara yolunun 35. kilometresinde Galip Kaya'nın kullandığı 45 P 0228 plakalı kamyon ile çarpıştı.Yaralanan sürücüler ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.Ulaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Trafik Kazası 

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