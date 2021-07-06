Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
ESKİŞEHİR - Tır ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Tır ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

ESKİŞEHİR - Tır ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

- Kaza yapan kamyonet ve tır - Olay yeri inceleme çalışmaları Eskişehir 'de tır ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Yalçın Savaş idaresindeki 26 B 3769 plakalı tır ile Ergün Baş'ın kullandığı 26 FM 605 plakalı kamyonet Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 21. Cadde'de çarpıştı.Kazada yaralanan Yalçın Savaş, Ali Aydın ve Ertem Öktenbağış 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Gesi 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a