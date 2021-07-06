ESKİŞEHİR - Tır ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

- Kaza yapan kamyonet ve tır - Olay yeri inceleme çalışmaları Eskişehir 'de tır ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Yalçın Savaş idaresindeki 26 B 3769 plakalı tır ile Ergün Baş'ın kullandığı 26 FM 605 plakalı kamyonet Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 21. Cadde'de çarpıştı.Kazada yaralanan Yalçın Savaş, Ali Aydın ve Ertem Öktenbağış 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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