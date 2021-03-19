Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Tefecilik operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR - Tefecilik operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Eskişehir 'de tefecilik operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 12'si adliyeye sevk edildiESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 18 zanlı yakalandı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Ekipler, sosyal medya ve bazı basın yayın organları aracılığıyla verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, yüksek faizle borç para verip senet imzalatmak suretiyle borçlandırarak mağdur ettikleri öne sürülen zanlıların ev ve iş yerlerine baskın yaptı.Yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 2'si kadın 18 şüpheli gözaltına alındı.Zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 12'si adliyeye sevk edildi.

Sosyal Medya Akalan Tefecilik Dolandırıcılık Nitelik 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement