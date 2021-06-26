Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar hububat üreticisinin yüzünü güldürdü

ESKİŞEHİR - Son günlerde etkili olan yağışlar hububat üreticisinin yüzünü güldürdü

- Hasat - Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan'ın açıklaması - Detaylar Eskişehir 'de son günlerde etkili olan yağışlar hububat üreticisinin yüzünü güldürdüESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de son günlerde aralıklarla etkili olan yağışlar, bazı ürünlerde hasat dönemi yaklaşan çiftçileri sevindirdi.Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, kırsal Beyazaltın Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle son 15 günde düşen yağışlarla üreticinin yüzünün güldüğünü söyledi.

Mısır, ay çiçeği ve sonradan gelecek üretim için güzel bir yağış dönemi geçirdiklerini belirten Buluşan, "Arpanın ve buğdayın sapları kuraklıktan dolayı kısa kaldı ama bu yağışlarla buğdaydaki danelerin verimli olacağını düşünüyoruz. Her yıl olduğu gibi iklim değişikliğinin çok büyük bir etkisi var. Bu nedenle artık tarımımızda tarihlerle değil, mevsimlere ve iklimlere göre hareket etmemiz gerekecek. Bu sene mısır ve ay çiçeğinde bunu gördük." diye konuştu.
Üretici Birol Özsak ise yağışların özellikle mısır, ayçiçeği ve pancara çok faydalı olduğunu ifade etti.

İklim Değişikliği Tarım Kuraklik Mısır Erimli 

İlgili Foto Galeriler
Mısır'da Yeni Mumyalar BulunduMısır'da Yeni Mumyalar Bulundu
Mısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller BulunduMısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller Bulundu
Mısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel BulunduMısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel Bulundu
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
İşte Firavun Kralının Maskesiİşte Firavun Kralının Maskesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement