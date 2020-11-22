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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Sokaklardan drone görüntüleri - Sokaklardaki tenhalık - Sokakta yürüyen köpekESKİŞEHİR - Eskişehir 'in en işlek yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla bomboş kaldı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu gözlenirken, polis ekipleri ise Kovid - 19 denetimleri gerçekleştirdi.

Opel Tenha Polis Köpek Polis Ekipleri 

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