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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlaması

ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Kent merkezinde ve ana arterlerdeki tenhalığın drone ile görüntülenmesi - Polis ekiplerinin denetimleriESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'in en yoğun bölgelerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Yunus Emre ile Atatürk caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boş kaldı.İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, kentin çok sayıda bölgesinde oluşturulan uygulama noktalarını denetledi.

Opel Tenha Gesi 

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