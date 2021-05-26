Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Şehit İkmal Onbaşı Caner Ülüğ son yolculuğa uğurlandı

ESKİŞEHİR - Şehit İkmal Onbaşı Caner Ülüğ son yolculuğa uğurlandı

- Şehit yakınlarından görüntüler - Şehit Caner Ülüğ'ün naaşının camiye getirilmesi - AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı'nın şehit yakınlarına taziyesi - Şehidin annesinin tabutu sevmesiŞehit İkmal Onbaşı Caner Ülüğ, memleketi Eskişehir 'de son yolculuğa uğurlandıESKİŞEHİR (AA) - TCG Akın Komutanlığında rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan İkmal Sözleşmeli Onbaşı Caner Ülüğ'ün naaşı, Eskişehir 'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Şehit Ülüğ'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda, törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi.
Cenaze namazının ardından top arabasına konan şehidin naaşı, askeri tören sonrası Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.
Anne Mualla Ülüğ, top arabasına konulduğu sırada tabuta sarılarak "Yavrum beni bıraktın, ben senin yokluğuna nasıl dayanırım? Aşkım benim. Güzel yavrum benim, dört gözle bekliyordum. Ayaklarınla gelecektin. Mekanın cennet olsun yavrum." dedi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı İsmail Soykan, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral İsmail Günaydın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tuğamiral Nihat Baran, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.
TCG Akın Komutanlığında 25 Mayıs 2021'de rahatsızlanan İkmal Sözleşmeli Onbaşı Caner Ülüğ, hastanedeki müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Hastane Şehit Yakınları General Sarılar Askeri Tören 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Şehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası TöreniŞehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası Töreni
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement