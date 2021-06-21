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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Sağanak su baskınlarına neden oldu

ESKİŞEHİR - Sağanak su baskınlarına neden oldu

- Su baskınının yaşandığı araziler - Sel sularının akışıGÜNCELLEME - Eskişehir 'de sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden olduDETAY EKLENDİESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Şiddetini artıran sağanak kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.Yağış nedeniyle Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinin yanı sıra kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerinin giriş kısımlarını su bastı. Sağanak nedeniyle tramvay seferleri durduruldu.İtfaiye ekipleri su altında kalan yerlerde çalışması başlattı. Polis ekipleri ise trafikte düzenlemeler yaptı.Birçok aracın suda mahsur kaldığı kentte yağışın ardından belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.Alpu ilçesi bölgesine sağanak yağışın ardından taşkın oluştu. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Yukarı ve Ayağı Kalabak mahallelerinde ise derenin taşması sonucu yolda kalan bir araç kurtarıldı.Öte yandan, yağış nedeniyle Yörükkırka Mahallesi'nde ise çok sayıda tarla ve bahçe su altında kaldı.

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Kırka Gesi Sağanak 

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