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ESKİŞEHİR - Randevusuz Kovid-19 aşı uygulaması ilgi görüyor
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Randevusuz Kovid-19 aşı uygulaması ilgi görüyor

ESKİŞEHİR - Randevusuz Kovid-19 aşı uygulaması ilgi görüyor

- Aşı noktasından görüntüler - Aşı için sırada bekleyen 18 yaşındaki Mustafa Kemal Mercan ile röportaj - İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ahmet Mamur ile röportaj Eskişehir 'de randevusuz Kovid - 19 aşı uygulaması ilgi görüyorESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan stantlarda verilen randevusuz aşı hizmeti ilgi görüyor.İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ahmet Mamur, AA muhabirine, Kovid - 19 salgınıyla mücadelede en önemli unsurun aşılama olduğunu, tüm aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra hastaneler ile bazı noktalarda aşılama hizmetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Aşı olanların da maske, mesafe ve temizlikten taviz vermemeleri gerektiğini vurgulayan Mamur, "Sonuçta kişiler birinci doz aşısını olmuş olsalar da tam bir bağışıklık için ikinci doz aşıya ihtiyaç var. Aşılamaya daha çok önem vermeliyiz. Aşılandık diye de maske, mesafe ile temizliği görmemezlikten gelmemeliyiz." dedi.
Aşı için sırada bekleyen 18 yaşındaki Mustafa Kemal Mercan da Kovid - 19 salgınının bir an önce bitmesi temennisinde bulunarak, bunun için herkesin aşı yaptırmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Koronavirüs Hastane Muhabir Koronavirüs Aşılama 

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