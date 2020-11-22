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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Polis KPSS'ye geç kalan öğrenciler için seferber oldu

ESKİŞEHİR - Polis KPSS'ye geç kalan öğrenciler için seferber oldu

- KPSS'ye geç kalan kızın Polis ekipleri tarafından okula yetişmesi Eskişehir 'de polis KPSS'ye geçen kalan öğrenciler için seferber olduESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020 - KPSS Ortaöğretim) yapıldı.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan adaylar, Eskişehir 'de sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. Girişte kimlik kontrolü yapan ekipler, maske ve dezenfektan verdikleri adayları kurallara uymaları için uyardı. Geç kalan ya da sınav merkezlerini karıştıran adaylara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yardımcı oldu. Ekipler, adayları sınava girecekleri okullara son anda yetiştirdi. Geç kalan bazı adaylar ise sınav saati geçtiği için merkezlere alınmadı.

Sınav Merkezleri Polis Koronavirüs Kullar Öğrenciler 

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