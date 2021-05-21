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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

ESKİŞEHİR - Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

- Yangın çıkan bölgeden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Orman Bölge Müdürü Recep Temel'in basın mensuplarına açıklamalarıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de Mihalıççık ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.İlçeye bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanında, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı.İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Eskişehir 'in yanı sıra Ankara ve Kütahya'dan gelen ekipler tarafından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaların sürdüğü yangında, ilk belirlemelere göre 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Ormanlı Basın Mensupları Yangına Müdahale Trol 

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