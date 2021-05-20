ESKİŞEHİR - Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
- Yangını kontrol altına alan ekiplerden detaylar - Yangında 5 hektarlık alan zarar gördüYANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de Mihalıççık ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.İlçeye bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanında, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı.İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Eskişehir 'in yanı sıra Ankara ve Kütahya'dan gelen ekipler tarafından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaların sürdüğü yangında, ilk belirlemelere göre 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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