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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Nabi Avcı Jambıl Jabayev'in 175. doğum gününü kutladı

ESKİŞEHİR - Nabi Avcı Jambıl Jabayev'in 175. doğum gününü kutladı

- Nabi Avcı'nın Kazak edebiyatının önemli temsilcilerinden Jambıl Jabayev'in doğumunun 175. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı video mesajESKİŞEHİR (AA) - Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Kazak edebiyatının önemli temsilcilerinden Jambıl Jabayev'in doğumunun 175. yıl dönümünü kutladı.Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Avcı, Jabayev'in doğumunun 175. yıl dönümünü nedeniyle görüntülü mesaj yayımladı.İnsanlığın asırlık çınarı olarak nitelendirdiği Kazak edebiyatının önemli temsilcilerinden Jabayev'in, masal ve destanlar gibi Türk dünyasının ortak değeri olduğunu vurgulayan Avcı, köklerinden güç alan, gelenekle yeniliği birleştiren Jabayev'in genç nesillere ulaştırılması hususunda gayret gösterdiklerini kaydetti.

Asırlık Çınar Edebiyat 

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