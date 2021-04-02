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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu

Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu

zanlıların adliyeye çıkartılması

Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Polis Kamerası Metamfetamin Kurusıkı Tabanca 

-polis kamerasından operasyon

( ESKİŞEHİR )- Sokak satıcıları tek tek yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi ESKİŞEHİR

- Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokaklardaki uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı ilde düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken 8 şüpheli de yakalandı. Yapılan açıklama göre; Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik Eskişehir merkezli planlı bir çalışma başlattı. Kent merkezindeki 6 mahallenin yanı sıra Kayseri, Bursa ve İstanbul illerinde eş zamanlı planlı bir operasyonda 8 şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu kapsamında yakalandı. Öncelikle gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması maksadıyla yapılan eş zamanlı operasyonda, bin 131,84 gram metamfetamin maddesi, bin 12,78 gram esrar maddesi, 2 bin 1 adet sentetik ecza hap, 297 adet ectacy hap, 51,23 gram bonzai maddesi, 40,65 gram kokain maddesi, 1 adet hassas terazi, 6 adet tüfek ve çok sayıda kartuş, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli şahsa ilişkin Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi. Bu arada, soruşturma kapsamında önceki tarihlerde 7 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapıldığı, operasyon öncesi işlem yapılan şüphelilerin tutuklandığı belirtildi.
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