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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Kumar oynatılan dernek binasındaki 34 kişiye para cezası

ESKİŞEHİR - Kumar oynatılan dernek binasındaki 34 kişiye para cezası

- Baskın anının görüntüsü Eskişehir 'de kumar oynatılan dernek binasındaki 34 kişiye para cezasıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 34 kişiye idari para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir dernek binasına baskın yaptı.Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 34 kişi hakkında 149 bin 124 lira ceza kesildi.Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusuna ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Koronavirüs Para Cezası Tedbirler Bulaşıcı Hastalık Koronavirüs 

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